Renovação da frota é desafio comum para as Regiões Ultraperiféricas

O secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, recebeu esta sexta-feira, dia 12 de Novembro, o presidente do Conselho Consultivo das Regiões Ultraperiféricas (CCRUP), David Pávon, natural das Ilhas Canárias, para uma reunião de trabalho que teve como objectivo debater os problemas comuns às Regiões Ultraperiféricas (RUP’s) na área das pescas e aquacultura.

“Verificamos que, de uma forma genérica, as RUP’S apresentam uma semelhança nas suas dificuldades em relação à actividade pesqueira”, começou por referir Teófilo Cunha, apontando a renovação da frota e o acesso aos fundos comunitários como os principais desafios comuns enfrentados por estas regiões.

O governante com a pasta das Pescas alerta ainda para o facto de a União Europeia ter restrições “cada vez mais apertadas” ao sector, “em que não se faz uma diferenciação” que tenha em linha de conta as especificidades das RUP, em que a pesca é feita de forma “muito selectiva, muito tradicional e com a exploração dos recursos marítimos de uma forma sustentável”, vincou.

Por seu turno, David Pávon destacou a importância das “sinergias” estabelecidas entre as RUP que têm em comum esta forma de “pesca artesanal” e com “baixo impacto ambiental”, “pela qual temos que lutar, afinal a Europa fica longe (…) e é necessário que a legislação seja adaptada às nossas necessidades”.

Importa também, insiste, “explicar à Europa o que é exactamente este conceito de pesca artesanal, que a União resume a uma medida, mas que para nós é muito mais abrangente”.

Desde Conselho Consultivo fazem parte aproximadamente 60 membros pertencentes a diversas entidades representativas das regiões autónomas portuguesas (Madeira e Açores), espanholas (Canárias) e francesas (Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Maiote, Reunião e São Martinho) que pretendem expor a realidade das RUP e apresentar soluções conjuntas junto das instâncias europeias.

“Só todos juntos é que podemos chegar a bom porto em aquelas que são algumas das necessidades prementes no sector das pescas nestas regiões”, sublinha Teófilo Cunha.

O encontro contou ainda com a presença do diretor regional de Pescas, Rui Fernandes, do vice-presidente do CCRUP, Gualberto Rita, da Secretária Geral do CCRUP, Daniela Costa, e do presidente da Coopesca Madeira, Jacinto da Silva.