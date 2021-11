PSD afirma que "empreendedorismo é uma realidade na Região"

O grupo parlamentar do PSD destacou, hoje, que o "empreendedorismo é uma realidade na Região" e que a estratégia da Madeira para a recuperação da economia é uma oportunidade de inovar e robustecer o tecido empresarial madeirense.

O deputado Bruno Melim, numa deslocação à AG Consulting, em São Vicente,, afirmou que esta empresa é um exemplo de empreendedorismo, representando um novo paradigma da atividade económica num mundo globalizado. “O exemplo que hoje testemunhamos permite-nos verificar, mais do que nunca, que é possível trabalhar a partir da Madeira para todo o mundo, uma vez que através das novas tecnologias esta empresa desenvolve a sua atividade para mercados como a Europa, Estados Unidos e América Latina sem sair da costa norte da Madeira”, disse no âmbito desta iniciativa integrada no Roteiro 'Next Generation EU - Plano de Recuperação para a Madeira'.

“A iniciativa privada deve ser robustecida com activos destes, uma vez que os constrangimentos tradicionais das economias insulares, são esbatidas sendo uma área de negócios particularmente atractivas para os mais jovens”, reforçou.

Na nota enviada pelos social-democratas, refere-se que a "nível da exportação de serviços de assessoria financeira para os mercados de todo o mundo, a AG Consulting tem na sua carteira de clientes a multinacional reconhecida da indústria de pagamentos VISA, a IDNOW, líder de mercado na Europa em Inteligência Artificial, o Bonrepublic, detido pelo fundo de investimento da família Porsche, e, mais recentemente, a Instagrid, detida pelo fundo de investimento Swarovski".

Para os deputados do PSD, a actividade desta empresa “representa uma forma de internacionalizar a nossa economia, criando postos de trabalho qualificados para as novas gerações, permitindo, assim, um incremento da riqueza, de forma descentralizada, e o robustecimento da nossa actividade económica".

“Não terão sido muitas as empresas que no último ano e meio conseguiram aumentar significativamente o seu volume de negócios, aumentar o número de funcionários e ter a necessidade de mudar de estabelecimento pelo crescimento da sua empresa. Isso é demonstrativo, mesmo em tempos de crise, que há oportunidades de que podem ser aproveitadas", terminou.