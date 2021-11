"A Madeira não vai ficar para trás". A garantia é do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que no jantar comemorativo dos 25 anos da Altice na Madeira destacou que a Região não vai perder a "oportunidade histórica" que a Economia digital lhe oferece para se inserir na economia mundial.

O jantar teve lugar esta quinta-feira, 11 de Novembro, no Savoy Palace. Na ocasião, o chefe do executivo madeirense elogiou o presidente do conselho de administração da Altice, Alexandre Fonseca, recordando os investimentos realizados pela empresa, bem como os postos de trabalho criados, afirmando que conta, entre outros parceiros, com a Altice Portugal, empresa "fundamental para o desenvolvimento" da Região.

Temos uma nova geração, excepcionalmente bem formada, bem preparada para esta nova Economia. E, pela primeira vez, a Madeira não vai ter problemas, não teremos o óbice geográfico, nem o da ultraperiferia, nem o de falta de escala de mercado…. As empresas digitais e tecnologias que estão a trabalhar na Madeira são empresas que trabalham como um todo, desenvolvem as suas actividades e prestam os seus serviços em todo o lado.

Região terá nova estrutura de investigação em 2022

O governante anunciou ainda a criação de uma nova estrutura de investigação na área das novas tecnologias, "que depois será anunciado".

Miguel Albuquerque avançou que, em colaboração com a Altice, a Madeira vai criar, a partir de Janeiro de 2022, uma nova estrutura de investigação. Segundo o chefe do executivo madeirense, a parceria foi combinada após a cerimónia que decorreu na Câmara Municipal do Funchal, que envolveu a assinatura de diversos protocolos, entre eles um protocolo dirigido à saúde, assinado com a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil.

A pareceria que a Altice estabeleceu com o SESARAM será fundamental para nós começarmos a melhorara ainda mais e dotar o futuro Hospital Universitário da Madeira de um conjunto de competências onde queremos ser líderes.

O presidente do Governo Regional espera contar com os contactos internacionais de Alexandre Fonseca para criação e desenvolvimento do futuro centro de investigação.