Governo Regional atento aos novos desafios do mercado automóvel

O Governo Regional está atento aos novos desafios do mercado automóvel e está a preparar apoios para o próximo ano, tal como tem acontecido, faltando ainda definir se tal vai ocorrer apenas para a aquisição de viaturas eléctricas ou se será alargado aos híbridos e, eventualmente, carros usados. A garantia foi dada esta tarde pela directora regional de Economia e Transportes Terrestres, Isabel Rodrigues, durante a visita ao Mercado de Automóveis Usados, que estará aberto ao público até domingo, na Praça do Povo, no Funchal. Uma iniciativa organizada pela Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF).

“Vamos ter apoios para o próximo ano, isso é garantido. A forma como os apoios vão decorrer é que ainda estamos a trabalhar nisso, se serão apenas os eléctricos ou também os híbridos e a viaturas usadas. Tudo isso está a ser devidamente reequacionado”, sublinhou Isabel Rodrigues não descartando “possíveis ajustes, uma vez que a realidade também está a evoluir”.

No Mercado de Automóveis Usados, que teve hoje início, estão nove empresas representadas. “Alguns já venderam um carro pelo menos e esta feira começou hoje [ontem] às 10 horas. É ainda o primeiro dia. Alguns expositores nossos associados até dizem que o mercado de carros usados não foi tão afectado pela pandemia”, sublinhou o presidente da ACIF, Jorge Veiga França.