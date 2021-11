Funchal é o único município da Região com índice de poder de compra superior à média nacional

O indicador per capita (IpC) do poder de compra na Madeira (87,75) está abaixo da médica nacional (100). Segundo os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira relativamente ao Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio (EPCC) com dados relativos ao ano de 2019, o único município da Região com um IpC superior à média nacional é o Funchal (115,71), surgindo como o 13.º município do país com valor mais elevado neste indicador. A Área Metropolitana de Lisboa com um IpC de 121,77 lidera as regiões do país e o município de Lisboa é o que tem o IpC mais elevado.

Na Madeira, além do Funchal, apenas o Porto Santo (96,35) possui um valor superior à média regional (87,75). Ponta do Sol é o município da Região com o IpC mais baixo (58,00), a que se segue Santana (59,58) e Porto Moniz (59,83).

Fonte DREM

No indicador relativo à Percentagem de Poder de Compra (PPC), que é derivado do Indicador per Capita (IpC) e tem por objectivo avaliar o grau de concentração do poder de compra nos vários territórios, em 2019 a Região concentrava 2,167% do poder de compra do país.