Portugal empata frente à Rep. Irlanda num jogo com expulsão de Pepe

A selecção portuguesa de futebol empatou 0-0, frente à República da Irlanda, na 9.ª jornada do grupo A de apuramento para o Mundial 2022, que se irá disputar no Qatar.

O encontro ficou marcado pela expulsão de Pepe, aos 82, devido à acumulação de amarelos. O segundo e derradeiro lance tratou-se de um caso em que afastou o adversário com os braços. O central está assim de fora do jogo frente à Sérvia.

O jogo revelou-se bastante equilibrado, com as duas selecções a terem semelhante posse de bola, bem como as estatísticas a nível de remates e cantos. Cristiano Ronaldo ainda teve algumas oportunidades, com a bola a rasar os postes, mas sem conseguir concretizá-las. A primeira parte foi escassa de oportunidades, registando apenas um remate de cada lado.

Com este resultado, Portugal precisa empatar no encontro frente à Sérvia para se poder apurar para o Mundial 2022.