PS propõe consolidação das escarpas nos acessos às Fajãs de Câmara de Lobos e das Galinhas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista anunciou hoje, dia 5 de Novembro, que vai apresentar, na próxima semana, na Assembleia Legislativa da Madeira, um projecto de resolução a propor ao Governo Regional a "consolidação das escarpas sobranceiras às estradas de acesso à Fajã de Câmara de Lobos e à Fajã das Galinhas, de modo garantir a segurança das pessoas que ali transitam, quer para acederem às suas casas, quer para se deslocarem aos seus terrenos".

Em conferência de imprensa realizada esta manhã na Fajã de Câmara de Lobos, na zona sobranceira ao vale dos Socorridos, a deputada Elisa Seixas apontou que "as escarpas destas duas fajãs constituem um perigo para a população, uma vez que, pelo facto de não estarem consolidadas nem limpas, dá-se a queda de muitas pedras e sedimentos, principalmente no inverno, com a ocorrência de chuvas".

“Basta percorrer a estrada que chega até esta zona e vemos as crateras no chão que indiciam o perigo que é fazer este percurso”, disse a parlamentar, defendendo ser necessária "uma resposta para garantir a segurança das pessoas".

Nesse sentido, e em resultado de um trabalho feito em conjunto com a concelhia do PS de Câmara de Lobos, Elisa Seixas adiantou que o Grupo Parlamentar, através do referido projecto de resolução, propõe que "o Governo Regional, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, garanta a segurança destas duas estradas".

Reconhecendo que estas são obras caras, a deputada entende que "o executivo deve apresentar projectos e mobilizar fundos, quer do POSEUR, quer do Plano de Recuperação e Resiliência", os quais “servem exatamente para isso, para nos tornar mais resilientes também às intempéries e garantir a proteção das pessoas”.

“Nós consideramos que Câmara de Lobos tem sido esquecida”, apontou ainda a parlamentar, vincando a necessidade de "responder a estes anseios das populações, que há muito reivindicam estes trabalhos, mas que têm sido sempre deixados para trás”.