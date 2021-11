Escola D. Lucinda Andrade organizou semana dedicada à Alimentação Saudável

A Alimentação Saudável e Sustentável esteve em destaque na Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente, desde o passado dia 8 de Novembro. O Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis deram o mote para esta semana.

A iniciativa partiu da coordenação dos projectos 'Viver com Saúde' e 'Eco-Escolas' que, "mediante a dinamização de um conjunto de acções tais como a organização de uma mostra de produtos locais e da época (que contou com a colaboração de alguns produtores locais), de um almoço vegetariano, ou de uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos de 9.º ano, pretendem sensibilizar a comunidade educativa daquela escola para a importância da realização de uma alimentação predominantemente rica em vegetais, e, da mesma forma, para o consumo de alimentos de produção local e da época".

"Segundo os docentes, estas iniciativas têm como principais objectivos promover a saúde individual, bem como a cada vez mais ameaçada sustentabilidade do planeta, como demonstram as recentes conclusões dimanadas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a decorrer em Glasgow (COP26)", refere a nota enviada à comunicação social.

Os alunos foram colocados à prova quanto à sua literacia sobre a temática da Alimentação Saudável e Sustentável num Quiz subordinado ao tema. "A prática de atividade física em contexto escolar foi também reforçada durante toda a semana, com um conjunto de actividades de 'Animação de Pátio', nas quais os alunos puderam ocupar os intervalos “longe” dos meios tecnológicos praticando desporto, sempre tendo por objectivo a promoção da saúde", indica.

Por fim, o estabelecimento de ensino promoveu ainda uma recolha de recolher bens alimentares e de produtos de higiene pessoal em favor de famílias em situação de grave carência económica. Esta iniciativa teve apoio da pela Cáritas Diocesana do Funchal.