Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolhe lançamento do livro de Zita Cardoso

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos acolhe, no próximo 11 de Novembro, pelas 16 horas, o lançamento do livro 'Giló - O Herói do Mar' de Zita Cardoso, com a chancela da editora 'O Liberal'.

A obra, relata a história de um jovem chamado Gerónimo (Giló), que, como muitos jovens de Câmara de Lobos, mantém uma relação especial com o mar.

No lançamento estará presente uma turma do 4.º ano da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Fonte da Rocha, e o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, que prefaciou a obra, e ainda com o professor Lídio Araújo, que fará a apresentação do livro.

No decorrer da iniciativa, será visualizado um pequeno vídeo sobre a 'Mergulhança', termo que identificava a actividade de muitos jovens na baía do Funchal, mas também em Machico e Câmara de Lobos, que mergulhavam junto dos navios para apanharem as moedas que os turistas atiravam ao mar.