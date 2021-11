Ribeira Brava pede mais e melhor investimento por parte da Altice

Ricardo Nascimento pediu, esta tarde, mais e melhor investimento por parte da Altice no concelho da Ribeira Brava. As declarações foram prestadas aquando da assinatura de um protocolo com a empresa para expansão da fibra ótica e o reforço da rede móvel.

"Não podemos ter chamadas telefónicas a ser interrompidas quando atravessamos um túnel numa via estruturante como é a via rápida. Não podemos ficar privados de chamadas telefónicas numa zona habitacional, por mais distante que esteja do centro. Por isso este protocolo é também para um trabalho contínuo de investimento porque não ficar por aqui", disse Ricardo Nascimento, reconhecendo a melhoria que tem sido sentida ao longo dos anos.

O presidente da Câmara Municipal agradeceu a "aposta estruturante da Altice Portugal no concelho", nomeadamente o investimento realizado na zona do Lombo Cesteiro "que veio mitigar os problemas de comunicações nas zonas altas e todo o investimento feito ao longo dos anos, que tem ajudado as empresas e a população".

"Realço que todo o investimento que fazemos aqui é privado e não descansaremos enquanto os munícipes da Ribeira Brava não tiverem um bom sinal de rede móvel e um bom sinal de Internet", destacou João Teixeira, Chief Technology Officer, indicando que, até ao final deste ano, a rede de fibra ótica terá uma cobertura de 95%.

No entanto, reconheceu que os serviços ainda não chegam a toda a gente, prometendo “mais investimentos na rede móvel e na rede fixa do concelho da Ribeira Brava”.