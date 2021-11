Fernando Santos 'mexe' na equipa para o jogo desta noite

Já são conhecidas as equipas iniciais de Portugal e da República da Irlanda para o jogo desta noite do grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo Qatar 2022.

O seleccionador nacional, Fernando Santos fez entrar para o onze inicial Nélson Semedo, Diogo Dalot, no eixo da defesa e Matheus Nunes no meio-campo, com destaque ainda para Danilo Pereira que estará ao lado de Pepe no centro da defesa, enquanto na frente Gonçalo Guedes fará 'companhia' ao madeirense Cristiano Ronaldo e a André Silva.

Eis os onzes:

República da Irlanda: Bazunu; Doherty, Coleman, Duffy, Egan e Stevens; Cullen e Hendrick; Ogbene, Robinson e McGrath.

Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Danilo e Diogo Dalot; João Palhinha, Bruno Fernandes e Matheus Nunes; Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e André Silva.

O encontro está agendado para as 19h45 no Estádio Aviva, em Dulin.