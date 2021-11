Noite do Mercado ainda por decidir

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, não assume para já qualquer compromisso em relação à Noite do Mercado, que tradicionalmente acontece a 23 de Dezembro.

À margem da reunião camarária realizada esta quinta-feira, 11 de Novembro, Pedro Calado revelou estar expectante para que o evento retome este ano com a normalidade possível, sem esquecer que neste momento a Região assiste a um "crescimento do número de casos diários de covid-19".

O autarca frisa que a concretização da Noite do Mercado "vai depender do que for definido pela autoridade de saúde", avançando que vai reunir, em breve, com o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, para fazer a análise da situação.

Temos tentado organizar eventos. Agora, tudo depende do que for definido pela Direcção Regional de Saúde, vamos acatar as instruções, não podia ser de outra forma. Mas muito gostaríamos de contribuir para que este ano se pudesse tentar uma retoma da actividade normal. Temos tudo preparado para que se possa fazer os eventos alusivos à época natalícia.

Pedro Calado alerta que voltar à vida normal é "difícil se não houver um cuidado de toda a gente". O edil funchalense deixa um cenário possível para a Noite do Mercado deste ano: "Pode ser uma Noite do Mercado semelhante à que houve no ano passado, com algumas limitações, vamos tentar adaptar e ver o que é possível fazer".