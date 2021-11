Pelo menos 12 mortos e vários feridos em despiste de autocarro no Nepal

Pelo menos 12 pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência do despiste de um autocarro numa estrada de montanha no Nepal, despenhando-se num rio, informou à agência Efe fonte policial.

"Até agora, foi registada a morte de 12 pessoas: seis no local e outras seis sucumbiram aos ferimentos a caminho do hospital", afirmou o vice-superintendente da polícia de Salyan, distrito onde se iniciou a viagem.

O agente acrescentou que 17 pessoas ficaram gravemente feridas, enquanto outras dez sofreram ferimentos leves, pelo que "o número de mortos pode aumentar" nas próximas horas.

Mais de 40 passageiros seguiam no autocarro, de Salyan para Tulsipur, uma cidade no distrito oeste de Dang, quando perdeu o controle e mergulhou num rio próximo ao município rural de Kapurkot, disse Govinda Thapa.

A maioria dos viajantes voltava para casa após as celebrações do Tihar, um dos festivais hindus mais importantes do país dos Himalaias.

"Tanto os moradores da região quanto os polícias estão a trabalhar no resgate", finalizou o agente policial.

A precariedade das estradas, o mau estado dos veículos, o excesso de passageiros e a condução imprudente são as causas mais frequentes de acidentes de viação no Nepal.

Segundo dados da Polícia do Nepal, de 16 de julho de 2015 a 15 de julho de 2016 ocorreram cerca de 10.000 acidentes rodoviários no Nepal, nos quais cerca de 2.000 pessoas morreram e 13.000 ficaram feridas.

O último acidente rodoviário de que se lembram ocorreu em 12 de outubro, no qual pelo menos 32 pessoas morreram e 17 ficaram feridas, muitas delas gravemente, depois de o autocarro em que viajavam ter saído da estrada despenhando-se a cerca de 300 metros numa uma área montanhosa no oeste do Nepal.