A manchete do DIÁRIO desta quarta-feira revela que a extracção ilegal motiva receios. Alegada pedreira que operava sem licença no Jardim da Serra foi alvo de um processo de contra-ordenação, com apreensão de equipamentos, por infracções em espaço florestal.

Outros temas em destaque na primeira página:

Região em maior risco com 45 mil não vacinados. Cobertura vacinal de 82% é considerada boa, mas há ainda muito espaço à disseminação viral. Há 54 novos casos de covid-19 e mais seis alunos infectados.

Preços da TAP para o Natal geram “indignação”. Secretaria do Turismo contesta “preços elevadíssimos” e completamente injustificados” em carta enviada à presidente da companhia aérea.

Nacional livra-se de pagar indemnização avultada. Clube de Almada exigia perto de 700 mil euros pela transferência de Lucas João, mas perdeu no Tribunal da Relação.

‘Singapura do Atlântico’ implicaria autonomia completa. Esta é a ideia de Francisco Costa, antigo presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, revelada em entrevista.

