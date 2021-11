50 alunos do Liceu Jaime Moniz ouviram os "Percursos de Vida" de três pessoas

Cerca de 50 alunos da Escola Secundária Jaime Moniz ouviram ontem as histórias e as escolhas de vida profissional de três pessoas, todos na área de saúde, em mais uma edição da iniciativa 'Percursos de Vida".

Pelas 11h00, na Sala de Conferências, ocorreu mais uma palestra desta iniciativa que começou no ano lectivo de 2018/2019, sendo que "este tipo de encontro tem como objectivo dar a conhecer aos alunos percursos de vida reais de profissionais de diferentes áreas: as suas opções de vida, os obstáculos que tiveram de ultrapassar, as vitórias alcançadas e a concretização, ou não, das suas metas e sonhos", frisa uma nota de imprensa da Direcção do Liceu.

"Neste primeiro painel de 2021/2022, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os percursos dos três oradores convidados, todos ligados à área da saúde: a Dra. Martinha Garcia, farmacêutica hospitalar (responsável pela farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça); o Dr. Maurício Melim, médico de Saúde Pública e o Dr. Pedro Nunes, médico dentista", indica.

Assim, a maia centena de alunos presentes neste painel, acompanhados pelos respectivos professores, "revelaram-se interessados, seguindo atentamente os relatos dos oradores". E acrescenta: "Os oradores, falando sobre os seus percursos de vida, sublinharam a importância de cada um traçar o seu próprio caminho, porque cada pessoa é única, não pode ser uma cópia de outra."

No caso de Martinha Garcia esta "referiu a importância de uma introspeção: cada um deve tentar descobrir o seu perfil, os seus talentos e dons, as suas capacidades e pesquisar sobre as suas opções ('O que é que eu vou ser?'). Só assim, conseguirá verdadeiramente arriscar e lutar por aquilo que quer. Confessou: 'Ajudar pessoas foi o meu caminho!'", resumiram.

Já Maurício Melim, "na mesma linha, salientou: 'É necessário termos um projeto de vida e olharmos para dentro de nós.' Acrescentou que, relativamente à nossa opção profissional, é necessário, muitas vezes, seguirmos o nosso coração para conseguirmos desempenhar bem as nossas funções e tarefas no futuro, sentindo-nos realizados."

Por fim Pedro Nunes "sublinhou a importância de reinventar: sabermos arranjar soluções práticas para ultrapassarmos os obstáculos que vão surgindo na nossa vida ou até mesmo sabermos mudar de rumo, quando é necessário, aproveitando os apoios e as ferramentas que aqueles que nos rodeiam nos facultam, por exemplo, os nossos pais, 'Temos de agradecer e aproveitar', afirmou", citam.