Homem cai para ribeira no Porto Santo e é evacuado para a Madeira

Um homem sofreu uma queda, esta madrugada, no centro do Porto Santo. A vítima ficou inconsciente e necessitou tratamento no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O senhor, cuja idade não foi possível apurar, caiu para o interior da ribeira, nas proximidades da praça de táxis, cerca das 3 horas. Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo acabariam por ser accionados, enviando uma ambulância para o local. O homem foi retirado da ribeira inconsciente e transportado para a estrada numa maca-cesto. Posteriormente, foi encaminhado para o Centro de Saúde local.

Já por volta das 4h30, os bombeiros foram accionados para realizar o transporte da vítima desde o Centro de Saúde até ao Aeroporto do Porto Santo, onde já aguardava o C-295 da Força Aérea Portuguesa, que a transportou para o Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Já na Madeira, o transporte do aeroporto para o Hospital Dr. Nélio Mendonça foi assegurado por uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.