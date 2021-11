Grupo Honda PCX Madeira regressa ao Porto Santo e junta 44 participantes

O Grupo Honda PCX Madeira regressa, este fim-de-semana, ao Porto Santo para a sua habitual actividade na ilha dourada. Este ano, 20 motas e 44 pessoas participam nesta iniciativa, que no ano passado foi interrompida devido à pandemia.

O programa conta com a partida para o Porto Santo, esta tarde, sendo que amanhã está prevista a realização de um 'rally-paper' e de um sorteio. Estas actividades contam com prémios disponibilizados por vários patrocinadores, inclusive da própria Honda.

No domingo, as 20 motas Honda PCX 125 cc. vão percorrer a ilha dourada, culminando com um convívio no Clube Motard do Porto Santo e posterior regresso à Madeira.

Este grupo já existe há 12 anos e conta com os amantes desta que é a "mota mais vendida na Madeira e das mais vendidas a nível mundial".