Vereadora Margarida Pocinho reuniu-se com representantes do Golden Age Gymn Festival

A vereadora Margarida Pocinho recebeu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, uma delegação da Federação Portuguesa de Ginástica, da European Gymnastics e também da Associação da Madeira de Ginástica, a que se seguiu uma reunião de trabalho com vista à realização do Golden Age Gymn Festival, no Funchal, com o apoio da autarquia.

O Golden Age Gymn Festival é um evento internacional e que se destina a participantes com 50 anos ou mais.

Margarida Pocinho destacou a importância do evento e o seu enquadramento na política de longevidade que a Câmara Municipal do Funchal pretende implementar neste mandato, frisando o contributo destes eventos para a vida activa, saúde e bem-estar da população, que é, inclusive, cada vez mais sénior.

Os anteriores eventos do Golden Age Gymn Festival começaram, primeiro, em 2008, em Las Palomas (Canárias), seguindo-se, em Portimão, Montecatini (Itália) Toulouse (França), Portoroz (Eslovénia), Pesaro (Itália) e Rethymno (República Checa).

Esta será a oitava edição e inclui um cortejo de abertura, performances em espaços públicos, workshops e actividades culturais e sociais e ainda uma gala de encerramento.