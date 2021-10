Uma mulher sofreu esta tarde um acidente de trabalho no Hospital dos Marmeleiros, no Funchal. A vítima encontrava-se a limpar uma janela e caiu do 2º andar.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), tendo a vítima recebido tratamento no hospital.