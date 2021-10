Festival de Música Antiga do Funchal começa amanhã

A segunda edição do Festival de Música Antiga do Funchal, designado por ‘MusicAntiqFest 2021’, começa amanhã no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD), pelas 21 horas.

Este festival resulta da produção da Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) e conta com a coprodução da Câmara Municipal do Funchal.

No decorrer dos dias 27 e 30 poderá encontrar uma programação diversificada, composta por quatro concertos onde serão apresentadas obras musicais que abrangem vários séculos de música, desde o século XVI até ao século XVIII.

Em conferência de imprensa, László Szepesi, presidente da AOCM, afirma que “depois destes tempos difíceis”, este festival visa “oferecer ao público algo leve porque acho que precisamos de alegria e leveza, além de prazer estético”. László declara ainda que “este festival já ultrapassou as fronteiras da Região”, salientado que “vêm artistas de fora e essa é também a nossa intenção, além de dar oportunidade a músicos da Região, também convidar, portanto, internacionalizar, cada vez mais o festival”.

Por sua vez, o director artístico, GianCarlo Mongelli, assume que este festival “abrange sete séculos de música e é um pouco difícil compensar tudo isso em poucos dias de concerto”. Acrescenta ainda que “devido às restrições das salas” os concertos irão se repetir de modo que todo o seu público tenha oportunidade de assistir a este conjunto de espetáculos.

De acordo com GianCarlo, esta edição foca-se “essencialmente na música de conjunto instrumental”. O primeiro concerto concentra-se no período barroco, depois, há outra “vertente ligada mais à música vocal”. Este conjunto de músicas estão relacionadas “com o século renascentista, século XVI, enquanto, os outros reportórios, tem haver com os séculos XVII e XVIII”.

“O programa apresentado é composto por uma série de obras onde são realçadas todo o potencial expressivo e técnico do violino. Este programa gira especialmente à volta da música instrumental italiana que emancipou a música instrumental da música vocal, na época renascentista”. “Estas obras exigem muito aos instrumentistas para poderem realçar todas estas características técnicas e expressivas”, acrescenta o director.

GianCarlo assegura ainda que “nós tentamos sempre abordar este tipo de músicas historicamente formada, ou seja, criar as sonoridades próprias daquela altura, conhecendo os tratados e o que foi escrito, sobre como era executado, que tipos de instrumentos eram usados e como as músicas que eram interpretadas”.

Tal como no dia 27, no dia 29, às 19 horas, e novamente no Salão Nobre do TMBD, será apresentado o reportório do concerto da abertura, proposto pelo ‘Funchal Baroque Ensemble’.

No dia 30, o Museu de História Natural do Funchal será o palco do concerto do ensemble de música antiga ‘ De Palacio’ que decorrerá pelas 19 horas. Neste reportório é proposto uma viagem poético-musical com o título “A Música nas Cortes da Europa renascentista”.

Por fim, no dia 1 de Novembro, o festival encerra-se no Museu Henrique e Francisco Franco com um concerto que conta com a participação da violinista espanhola Marina Garcia-Bouso (violino barroco) e o cravista italiano GianCarlo Mongelli.