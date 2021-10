Primeira reunião de vereadores da CMF decorre na quinta-feira às 9h30

A reunião de instalação da Câmara Municipal do Funchal para distribuição de pelouros ao presidente e vereadores da Coligação Funchal Sempre à Frente (PSD/CDS) decorreu esta manhã e em cerca de 40 minutos foram aprovadas, por unanimidade, as propostas.

Em ambiente de cordialidade e respeito, salientaram tanto o presidente eleito e recentemente empossado, Pedro Calado, como o vereador da Coligação Confiança e ex-presidente da autarquia, Miguel Gouveia, espera-se trabalho cordial em prol da cidade.

Para esta quinta-feira, 28 de Outubro, a partir das 9h30 (meia-hora mais cedo do que no anterior mandato a pedido do novo presidente), os seis eleitos do PSD/CDS e os cinco da oposição voltam a reunir para começar a decidir assuntos pendentes.

Entre estes a empresa municipal Frente MarFunchal, wue deverá ter uma nova administração e que "tem de dar uma grande volta" à situação da gestora dos complexos balneares, estacionamentos e parques da cidade.

Também está confirmada a nomeação de Augusta Aguiar para liderar a outra empresa municipal, a SocioHabita, que tem importante papel de resolver os problemas habitacionais do Funchal, as longas listas de espera de habitação social e em parceria com o Governo Regional, a gestão de fundos do Programa de Recuperação e Resiliência.

Pedro Calado escusou-se a dizer qual será a primeira medida a tomar, mesmo quando questionado se será sobre a obra, ainda em andamento, da ciclovia será para interromper e alterar. O autarca garantiu que a primeira medida será "anunciada no terreno".