Festival 'desperta' Funchal para o Improviso Musical

O Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, prepara-se para acolher no próximo dia 29 de Outubro, o Mini Festival de Improvisação Musical do Funchal.

A primeira edição do Festival de Improvisação Musical no Funchal, agendada para Março de 2020, foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

O Festival, sob o título 'AWAKENING' (despertar), resulta de uma co-produção entre o Laboratório de Arte Intermédia (L.EAI) do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira e do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Do cartaz do festival, constam músicos de Espanha, Hungria e Portugal, nomeadamente Luiz Muñoz Clares, János Agócsi e Paulo Chagas.

O evento realiza-se em formato concerto, com início pelas 20 horas, a entrada é livre, mas está sujeita à lotação da sala.