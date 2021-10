O grupo parlamentar do CDS reuniu-se com Humberto Vasconcelos, tendo em conta o próximo orçamento regional, com o objectivo de conhecer as propostas da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

"Foi com agrado que recebemos a informação, por parte do senhor secretário, que a aposta na agricultura biológica seria para continuar. Aliás, as verbas previstas no próximo orçamento deverão, no mínimo, manter-se ou até incrementar-se, é uma das garantias que nos foi transmitida hoje, pelo Senhor Secretário", disse o líder parlamentar do CDS, Lopes da Fonseca

Dessa reunião, saiu ainda que o Governo Regional vai procurar implementar, também, algumas medidas que o CDS defende e que estão incluídas no programa do governo, nomeadamente a medida que se refere ao consumo dos produtos regionais nas cantinas das escolas, dos lares e, também, de outras cantinas públicas. A medida está a ser estudada e deverá ser implementada já no próximo ano.

Lopes da Fonseca disse também que foi transmitido que, mais uma vez, os produtores de vinho viram salvaguardadas as suas produções, porque o governo assumiu a compra de todos os excedentes das uvas, tal como aconteceu em anos anteriores, não havendo prejuízo para os produtores.

Referiu ainda que, no âmbito dos projectos do PIDDAR, Humberto Vasconcelos transmitiu que, no ano 2022, a Secretaria Regional prevê fazer grandes melhorias nas infraestruturas dos mercadores que existem na região, em particular no Mercado Abastecedor do Funchal que poderá, num futuro próximo, contar com uma nova infraestrutura que vai ao encontro dos desígnios que os próprios agricultores e produtores pretendem, de criar melhorias naquela infraestrutura que existe em São Martinho.

Para Lopes da Fonseca, esta é mais uma boa notícia para os agricultores e produtores, bem como para todo o mundo rural. "Esta possibilidade de haver uma nova infraestrutura no Mercado Abastecedor do Funchal, com melhores condições quer para a recolha dos produtos, quer para a venda dos mesmos, só irá beneficiar toda a população e em particular os produtores agrícolas", frisou.