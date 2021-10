Festival de Música Antiga do Funchal prossegue hoje com concerto no Baltazar Dias

A Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) está a realizar, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, o 2.º Festival de Música Antiga do Funchal, que decorre entre os dias 27 de Outubro e 1 de Novembro.

Este evento compreende um conjunto de quatro concertos, apresentando obras musicais que abrangem vários séculos de música, desde o séc. XV até ao séc. XVIII.

Hoje, dia 29 de Outubro, pelas 19 horas, o Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o segundo concerto deste festival, com a participação do grupo residente Funchal Baroque Ensemble.

As obras apresentadas serão acompanhadas por algumas notas explicativas, visando uma melhor compreensão e usufruição dos momentos musicais que compõem o programa do concerto.

A direcção artística do Festival está a cargo do cravista Giancarlo Mongelli.

Os bilhetes, para o concerto de hoje, podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Baltazar Dias, tendo um custo de 7 euros.