Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinala Dia Municipal para a Igualdade

O Dia Municipal para a Igualdade, que se comemora a 24 de Outubro, foi assinalado hoje pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O dia foi assinalado através da realização de uma mesa-redonda, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, que procurou reflectir sobre a importância dos direitos de homens e mulheres e a importância do envolvimento e participação dos cidadãos na vida cívica e política do seu concelho.

A mesa redonda foi orientada por Mariana Bettencourt, directora do Serviço de Igualdade e Cidadania da RAM, e teve como convidadas Idalina Silva, presidente da Junta de Freguesia do Monte, Joana Ramos, membro da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Silva, deputada à Assembleia Legislativa da Madeira, e Susana Sousa, vereadora eleita do município de Câmara de Lobos.

A discussão abordou a questão da ainda necessidade da implementação da lei da paridade, bem como a experiência pessoal das convidadas na conciliação da vida pessoal com a vida política/profissional, e a multiplicidade acrescida de papéis que as mulheres têm que desempenhar neste âmbito.

Este é o sexto ano consecutivo em que o município assinala esta efeméride.