Funchal é a terceira cidade mais vegana de Portugal

No melhor ranking vegan e vegetariano para 2021, a Holidu, motor de pesquisa para casas de férias, colocou o Funchal como a terceira cidade portuguesa com mais restaurantes e variedades de comida à base de plantas.

Para assinalar o Dia Mundial do Vegano, que se assinala a 1 de Novembro, esta empresa "analisou dados da Happy Cow para descobrir quais as cidades com o maior número de restaurantes e cafés vegans e vegetarianos" e dá, ainda, alguns conselhos sobre os restaurantes mais populares nas cidades.

Em primeiro lugar está Lisboa, em segundo está o Porto e, surpresa (ou não), o terceiro posto é ocupado pelo Funchal. Neste top 10, a capital madeirense com 57 restaurantes que servem refeições vegan, ultrapassa Lagos, Braga, Coimbra, Faro, Cascais, Albufeira, São Miguel e Sintra.

"Segunda-feira, 1 de Novembro, é tudo sobre comida à base de plantas: é o Dia Mundial do Vegano. A dieta vegan tem sido popular nos últimos anos e a tendência continua a aumentar. Talvez seja a ideia de contribuir positivamente para o clima, a preocupação com os animais ou até pela saúde, seja qual for o motivo são cada vez mais as pessoas que têm aderido a este estilo de vida e alimentação. No passado, significava muitas vezes comer uma dieta limitada a vegetais, grão ou lentilhas, mas hoje em dia são servidos pratos de fazer crescer água na boca", justifica a Holidu.

Assim, sobre o Funchal onde descobriram 57 restaurantes, referem que está "no lugar mais baixo mas surpreendentemente no pódio". E acrescenta: "Esta cidade é o lar de um número impressionante de restaurantes e lojas vegan-friendly para satisfazer as exigências de todos os tipos de visitantes."

E ainda dá uma 'Holidu tip' (dica): "Mundo vegan - Restaurante vegan que oferece uma enorme variedade de pratos quentes e frios. Alguns exemplos para aguçar a vontade de visitar panquecas, massas, hambúrgueres e risottos. E ainda bolos, smoothies e sumos frescos são algumas das delícias que o esperam."

Para a realização deste ranking, os "dados foram recolhidos em Outubro de 2021 da Happy Cow, uma comunidade online que ajuda os viajantes a encontrar comida vegetariana e, em particular, vegana. Para determinar os dez primeiros, o número de restaurantes vegan, o número de restaurantes vegetarianos e também os restaurantes com opções vegetarianas foram ponderados", explicam.