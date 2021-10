Antes um "orçamento em duodécimos" do que "levar o país à ruína"

Miguel Albuquerque não tem dúvidas de que o chumbo do Orçamento do Estado para 2022 é a melhor opção para o país, em especial para a Região Autónoma da Madeira, que prefere gerir "um orçamento em duodécimos" do que continuar a ser governada pelos socialistas e a esquerda.

O governante acredita que as eleições internas no PSD nacional vão devolver a voz aos militantes e contribuir para que o Partido se apresente mais forte ao próximo acto eleitoral.

O presidente do Governo Regional falava, esta manhã, à entrada para a 9.ª Reunião da Transnational Network of ERDF/CF SCO practitioners, que se realiza durante dois dias.

A Transnational Network of ERDF/CF SCO practitioners corresponde a uma rede transnacional de utilizadores de OCS – Opções de Custos Simplificados em operações apoiadas pelo FEDER e pelo Fundo de Coesão, integrando igualmente representantes de países da UE que, através deste fórum têm oportunidade de aprender, desenvolver e testar ideias por via de discussões informais.