Ronaldo apadrinha novamente campanha da Liga Contra o Cancro

O Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) vai decorrer entre 29 de Outubro e 1 de Novembro, através da colaboração de milhares de voluntários que este ano voltarão a sair à rua, de norte a sul do país e ilhas, cumprindo todas as normas de segurança relativas à covid-19, mas também através da opção da doação online.

Cristiano Ronaldo apadrinha novamente a campanha para o Peditório Nacional da instituição. 'O melhor do mundo é ajudar' é o mote da iniciativa que este ano incentiva a população a juntar-se à luta contra o cancro, porque contra o cancro todos contam.

A acção decorrerá em locais distintos como superfícies comerciais, igrejas, cemitérios, alguns estádios de futebol e principais ruas de diferentes cidades, sob a orientação dos respectivos Núcleos Regionais da LPCC - Norte, Centro, Sul, Açores e Madeira.

Além desta acção, continuará a ser possível fazer uma doação online. Saiba como em: www.ligacontracancro.pt/donativos.

Esta iniciativa constitui a mais importante fonte de financiamento da instituição, sendo essencial para dar resposta aos cada vez mais frequentes pedidos de apoio, que permitem que a LPCC continue a levar a cabo a sua missão.

O Peditório Nacional serve ainda para divulgar as atividades da LPCC e está organizado em diversas áreas geográficas do país, de acordo com as orientações dos respetivos Núcleos Regionais.

Para mais informações pode consultar www.ligacontracancro.pt/peditorio.