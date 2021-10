Trânsito com vários pontos de abrandamento na via rápida

O trânsito automóvel neste início de quinta-feira está a ser marcado por vários períodos de abrandamento na via rápida, sobretudo no sentido Este - Oeste, praticamente desde a Cancela aos primeiros nós de acesso ao centro do Funchal.

Neste particular troço, tradicionalmente complicado nas primeiras horas da manhã dado o volume de viaturas, as dificuldades e a morosidade no trânsito estende-se até ao nó dos Viveiros.

No outro sentido, também já se sentem dificuldades a partir da subida de Santa Rita, neste caso no sentido Oeste - Este, bem como no nó de Câmara de Lobos, na junção da via rápida que vem desde o Estreito de Câmara de Lobos.

Também já se registaram problemas no nó da saída oeste n.º 9, que depois afunila trânsito na saída de Santo António e toda a extensão daquela artéria crucial no 'respirar' do tráfego automóvel nestas horas de maior afluência de veículos.

Importa reforçar a necessidade de manter as distâncias de segurança e a moderação da velocidade, sobretudo adaptada a cada momento e situação, para se evitar constrangimentos maiores.