Rita Andrade destaca espírito inclusivo do CRIAMAR Street Football

Arranca este fim-de-semana, a 10.ª edição do torneio de futebol ‘CRIAMAR Street Football’. Competição que reúne 120 jovens divididos por 12 equipas.

A presente edição terá como padrinho o ex-jogador e internacional pela selecção nacional, Rúben Micael.

“Mais do que a própria competição em si, estão em causa os resultados positivos desta interacção e valores partilhados de inclusão social. É esse o grande trunfo deste torneio que tem vindo a crescer ano após ano”, referiu Rita Andrade, Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, esta terça-feira, 26 de Outubro, durante a sessão de abertura do evento desportivo.

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, tem vindo a apoiar, desde 2016, a CRIAMAR, no desenvolvimento dos seus programas de acção que incluem o 'CRIAMAR Street Football', 'Cor dos Dias', 'Polo de Actividades de São Gonçalo - Escola do Conhecimento' e, mais recentemente, o novo 'Polo de Actividades do Caniço'.

São projectos como este, que promovem a inclusão social e ajudam estes jovens a ter um sentimento de pertença na sociedade. É um impulso que os nossos jovens precisam. E nada melhor que incluir o desporto como ferramenta de inclusão social. A CRIAMAR merece toda a visibilidade pois abrange, anualmente, cerca de 800 jovens nas suas diversas actividades, sendo que alguns dos seus projectos chegam a 1000 jovens, entre os 6 e os 17 anos. Uma faixa etária em que é muito importante os jovens estarem ocupados e motivados, quer em actividades socioculturais, quer desportivas.

Para concluir, Rita Andrade desejou as maiores felicidades aos organizadores do torneio e que “continuem, por muitos anos, a desenvolver estas acções de carácter nobre, que só engrandecem o trabalho já desenvolvido junto destas crianças, que representam o futuro da nossa Região”.