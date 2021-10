CDS propõe voto de congratulação pelo Dia Mundial da Terceira Idade

O grupo parlamentar do CDS-PP propôs, hoje, um voto de congratulação, pelo 'Dia Mundial da Terceira Idade', que será apreciado em Sessão Plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Referindo-se ao envelhecimento populacional do país e, em particular, da Região, António Lopes da Fonseca, destaca que "mais do que nunca, temos que honrar os nossos idosos e reconhecer-lhes o valor da experiência e da sabedoria".

"A Madeira tem a percentagem de idosos mais elevada do país e, este facto deve-se essencialmente à queda da natalidade e ao aumento da longevidade. Neste sentido, é fundamental que estas pessoas mais idosas possam manter uma qualidade de vida aceitável para que continuem a assegurar os seus contributos na sociedade, uma vez que pessoas idosas activas e saudáveis, constituem um importante recurso para as suas famílias, para a comunidade e para a economia de um país", sustenta o líder centrista.