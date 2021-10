Queda fatal na Ponte do Ribeiro Seco

Um indivíduo com cerca de 50 anos caiu há instantes da Ponte do Ribeiro Seco, no Funchal e acabou por falecer.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados ao local mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

Entretanto foi accionada a Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para resgatar o corpo.

A PSP tomou conta da ocorrência.