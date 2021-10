APCM assinala dia da Paralisia Cerebral

Assinala-se na próxima quarta-feira, 20 de Outubro, o Dia Nacional da Paralisia Cerebral, mas com várias actividades a serem realizadas desde o dia 15 pela Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM), "com o objectivo de formar e desmistificar alguns preconceitos relacionados com a paralisia cerebral e, em paralelo, sensibilizar para a importância do respeito, inclusão e capacitação destas pessoas", refere um comunicado.

Fundada em 1991 por um grupo de pais e técnicos, a APCM é hoje uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), "cuja missão é prestar apoio a crianças, jovens e adultos portadores de paralisia cerebral e patologias afins em três respostas sociais distintas: centros de actividades ocupacionais, lar residencial e reabilitação (Fisioterapia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Hidroterapia, Snoezelen, Psicomotricidade)", explica.

Actualmente, a APCM presta apoio a cerca de 300 pessoas.

Sendo assim, "no programa comemorativo do Dia Nacional da Paralisia Cerebral, far-se-á uma sensibilização às questões relacionadas com a paralisia cerebral, através de mensagens diárias, sempre numa perspectiva de inclusão. Estas actividades envolvem os utentes com paralisia cerebral e os técnicos da APCM", realça.

Durante a tarde do dia 20, "o jornalista Paulo Santos será entrevistado pela Rádio RITMO (Rádio Interna Totalmente Maluca e Original), a rádio interna da APCM, numa entrevista dinamizada pelos utentes residentes António José e Manuel Jesus", indicam.

Desta forma, "as ações de sensibilização podem ser acompanhadas nas redes sociais da associação, nomeadamente no Facebook e Instagram". Veja na foto o programa das comemorações.