Escola Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade assinala 'Erasmus Days 2021'

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, no Campanário, assinalou hoje o 'Eramus Days 2021' com a realização de diversas actividades, no âmbito do Projeto ERASMUS+ KA2 - 'Playing with Maths'.

A temática deste evento foi 'Campanário et le Monde' que, segundo a coordenação do projecto, "vai ao encontro do tema referenciado para o Plano Anual de Actividades da Escola, designadamente, “A nossa Terra numa cidadania Global”.

"Uma vez que, este ano se assinalam os 25 anos da Associação Desportiva de Campanário, as duas efemérides deram lugar a uma parceria entre a referida Associação e a nossa Escola. Na sala de exposições da Associação esteve patente uma exposição aberta a toda a comunidade alargada, entre os dias 8 e 18 deste mês, com trabalhos realizados pelos alunos, sobre a França e Portugal", informou a escola.