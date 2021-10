Fogo consumiu apartamento nos Barreiros

O incêndio que deflagrou no 3.º andar de um edifício localizado no Caminho das Virtudes, nos Barreiros, destruiu o recheio do apartamento.

No local, encontram-se 12 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e 12 dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Aparentemente, o fogo teve origem num curto circuito. Não há feridos a registar.