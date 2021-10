Tome nota da agenda desta quarta-feira, 20 de Outubro

- 09 horas - Reunião Plenária

- 09h30 - Conferência 'Ilhas Digitais - Ilhas Seguras' no âmbito do Mês Europeu da Cibersegurança no Pestana Casino Park;

- 10 horas - O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, acompanhará a visita de uma turma do Externato da Apresentação de Maria à exposição 'Uma Visita à História da Diabetes no Centenário da Descoberta da Insulina', patente na Reitoria da Universidade da Madeira no Colégio dos Jesuítas;

- 10h30 - Arranque do projeto SmartBear- Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home nas instalações do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, com a presença do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos;

- 11 horas - O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, visita o Centro de Química da Madeira, na Universidade da Madeira (edifício da Penteada), no âmbito do Programa [email protected];

- 11h30 - O Sindicato dos Professores da Madeira promove uma conferência de imprensa na Avenida, Arriaga junto à Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, após a entrega ao secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia de uma resolução aprovada por cerca de 100 docentes do sector, sobre os principais problemas que afectam a docência no primeiro ciclo do ensino básico;

- 15h30 - Sessão de Encerramento do projecto Smart Island Energy Systems no Museu da Electricidade na Casa da Luz;

- 17h30 - O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na cerimónia de tomada de posse dos eleitos à Assembleia Municipal e Câmara Municipal do Funchal, na Praça do Município;

- 19 horas - Cerimónia de assinatura do protocolo entre a FNAC e a Direção Regional do Mar, com a presença do secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha e da Directora Regional do Mar, Mafalda Freitas no auditório da FNAC Madeira;

- 21 horas -Concerto Semanal da Orquestra de Bandolins da Madeira no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;