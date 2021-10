Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 21 de Outubro

09h00: Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, marcam presença na cerimónia de entrega do Prémio Emanuel Rodrigues, na Assembleia Legislativa da Madeira;

18h30: Entrega de prémios da 66.ª Exposição e Concurso de Produção Florícola Regional e de Arranjos Florais 2021. A iniciativa contará com a presença do secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, e do secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, no Pavilhão da Flor - Largo do Chafariz;

20h00: Evento 'Conversas online com quem sabe' do Europe Direct Madeira, organizado no âmbito do Mês Europeu da Cibersegurança.