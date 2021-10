Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 19 de Outubro

08h30: Escola Secundária de Francisco Franco realiza conferência 'A Sustentabilidade Ambiental da Alimentação', com Hélder Spínola, da UMa, (No âmbito do 'Dia Mundial da Alimentação'), na sala de sessões;

09h00: Reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h00: Primeira Reunião da Câmara Municipal de Santa Cruz – mandato 2021/2025, no Salão Nobre do Edifício Sede da Câmara Municipal de Santa Cruz;

10h00: Secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, recebe em audiência prévia representantes do PS e PSD, no Salão Nobre do Governo;

10h00: Secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, estará presente na Abertura Oficial da Universidade Sénior de São Vicente, na Biblioteca Municipal de São Vicente.

11h00: Conferência de imprensa da Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (no âmbito da defesa da vinculação dos docentes contratados), junto à Escola Secundária Francisco Franco;

11h00: 11.ª edição do concurso 'Madeira Curtas', tema do concurso 'Ciência e Transparência para um Mundo Melhor', com o secretário de Educação, Jorge Carvalho, no Museu de Electricidade - Casa da Luz.

11h00: Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência o Provedor do Animal João Henriques de Freitas, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00: Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar presente na cerimónia de entrega de equipamentos de proteção individual urbano e florestal aos corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil;

15h00: Tomada de Posse Junta de Freguesia de Santo António, com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado;

17h00: Tomada de Posse Junta de Freguesia de São Roque, com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado;

17h30: Grupo parlamentar do PSD Madeira será recebido em audiência pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, no âmbito da preparação do Orçamento da Região para 2022, no Salão Nobre do Edifício do Governo;

19h00: Tomada de Posse Junta de Freguesia de São Martinho, com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado;

19h00: Tomada de Posse Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, com a presença de Bruno Pereira;

20h00 às 20h45: Evento 'Conversas online com quem sabe' do Europe Direct Madeira, organizado no âmbito do Mês Europeu da Cibersegurança.