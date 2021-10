Despistou-se na via rápida a caminho do Aeroporto

Uma mulher perdeu o controlo do carro que conduzia e despistou-se esta tarde na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, quando seguia em direcção ao Aeroporto Internacional da Madeira.

A condutora sofreu ferimentos num braço e teve de ser socorrida no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A outra mulher que seguia no mesmo automóvel não sofreu ferimentos.