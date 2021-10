Papa Francisco recebe PR sul-coreano Moon Jae-in antes de cimeira do G20 em Roma

O Papa Francisco vai receber na sexta-feira o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, antes da cimeira dos líderes do G20, anunciou hoje a Santa Sé.

O chefe de Estado sul-coreano vai ser recebido pouco antes de uma reunião, também no Vaticano, entre o Papa e o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

De acordo com um alto funcionário do gabinete de Moon Jae-in, citado na segunda-feira pela agência noticiosa Yonhap, espera-se que o Papa e o Presidente sul-coreano abordem as perspetivas de paz na península coreana e uma possível visita papal à Coreia do Norte.

Este é o segundo encontro entre ambos após a visita de Jae-in ao Vaticano, em 2018.

O sul-coreano falou da sua recente visita a Pyongyang, durante a qual o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, tinha, segundo ele, "expressado desejo de acolher o Papa no seu país".

O Papa Francisco visitou a Coreia do Sul em 2014, onde apelou à reconciliação na península coreana.

A agenda atual do Papa inclui apenas uma viagem a Chipre e Grécia em dezembro, e à Oceânia em 2022.