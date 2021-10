Projecto piloto leva actividades náuticas às aulas de educação física

Durante este ano lectivo, os alunos de três turmas da Escola Dr. Ângelo Augusto Silva terão as respectivas aulas de Educação Física, durante um período, no Centro Náutico de São Lázaro. Os alunos terão contacto com as modalidades de canoagem, vela e stand up paddle, devidamente acompanhadas e enquadradas pelas respectivas associações de modalidade.

Hoje já decorreu em São Lázaro uma aula no mar do projecto piloto, inserido no “Programa de Literacia e Cultura Marítima”, que no seu progressivo processo de operacionalização, assume uma natureza curricular, nas aulas de Educação Física, com a realização de actividades náuticas, nomeadamente aos alunos dos 5º e 6 º anos.

Foto DR

Trata-se de um projecto pioneiro que surge na sequência da necessidade de desenvolver este Programa nas escolas da RAM que foi expressa, por unanimidade, através da aprovação, em 2018, da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 13/2018/M, publicada no Diário da República, com o n.º 97/2018, Série I de 2018-05-21, a recomendação ao Governo Regional do desenvolvimento de um Programa de Literacia e Cultura Marítima.

Para dar cumprimento a esta Resolução, no mesmo ano de 2018, a Direcção Regional de Educação (DRE), com a aprovação do Secretário Regional de Educação, elaborou e coordena a implementação do Programa de Literacia e Cultura Marítima, com a colaboração directa da Direção Regional da Juventude (DRJ) e da Direção Regional do Desporto (DRD).

Esta manhã, o diretor regional de Educação, Marco Gomes, o diretor regional de Juventude, João Rodrigues e o Presidente do Conselho Executivo, da Direção da Escola Ângelo Augusto da Silva, Armando Barreiro, estiveram em São Lázaro, para acompanhar a referida aula.

Este projecto piloto visa especificamente dar continuidade a uma das modalidades de operacionalização do Programa de Literacia e Cultura Marítima que decorre no 1.º ciclo (adaptação ao meio aquático), abrangendo todos os Concelhos da Região, incutindo nesses alunos, valências e competência que lhes permitam aceder ao mar recorrendo a diversos equipamentos, em segurança e conforto.