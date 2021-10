Navios 'Aida Luna' e 'Britannia' no Porto do Funchal

Os navios 'Aida Luna' e 'Britannia' estão hoje atracados no Porto do Funchal.

De acordo com a informação disponibilizada pela APRAM, o navio 'Aida Luna' chegou por volta das 07 horas proveniente de Lisboa. O navio vai permanecer no Porto do Funchal até às 18 horas, partindo depois com destino a Kitts.

Já o navio 'Britannia' chegou uma hora mais tarde ao Porto do Funchal proveniente de Southampton. O navio irá permanecer naquele porto até às 17 horas de amanhã. Depois, parte com destino a St. Jonhs.