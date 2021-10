Hospital raciona análises por falta de reagentes

O SESARAM está com escassez de reagentes no Laboratório de Patologia Clínica, vendo-se obrigado a racionar análises. A situação está a provocar constrangimentos nos serviços do SESARAM, em especial nos centros de saúde e nas consultas de especialidade. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 26 de Outubro.

Os combustíveis merecem também destaque de capa nesta edição. Mesmo com a redução desta semana, face ao início deste ano paga-se mais 13 euros na gasolina 95 e mais 13,5 euros no gasóleo a cada 40 litros no tanque.

"Crise política vai mexer na agenda do política do PSD/Madeira" é outro dos temas que marca a actualidade. Os deputados eleitos na Assembleia da República preparam cenário de eleições antecipadas, caso o Orçamento seja chumbado.

Na rubrica 'Rasto de' saiba em que estado se encontra a antiga estrada entre Ponta Delgada e Boaventura. A Câmara de São Vicente prevê cerca de um milhão de euros para recuperar a via, que ajudava a promover o destino turístico.

No que toca à pandemia, um surto de covid-19 na Escola Primária da Nazaré está a dar que falar. O 1.º Ciclo foi encerrado devido a casos distribuídos por 5 das 12 turmas do referido estabelecimento de ensino. Na origem da situação estará uma professora infectada que não estava vacinada.

