Carlos Pereira renuncia à SAD e a todas as SGPS do Universo Marítimo

Carlos Pereira anunciou que vai renunciar à SAD do Maritimo, que ainda preside com mandato até Fevereiro de 2022, e ainda a todas as empresas, incluindo as SGPS, do universo Maritimo.

"Está combinado com o Presidente da Assembleia Geral do clube, para que seja feita o mais rapidamente possível, e com muita transparência, a transição para a nova eleição eleita", revelou.

O ainda presidente do Maritimo disse que "a assembleia geral da SAD aprovou agora o relatório e contas auditadas", aguardando pela auditoria anunciada pelo presidente vencedor.

Carlos Pereira revelou que a tomada de posse da nova direcção está agendada para 4 de Novembro. "Mas até pode ser antes, sendo que vamos fazer o corte contabilístico a 31 de Outubro. Depois será ainda marcada a assembleia geral para eleição dos novos administradores da SAD", sublinha.

O presidente derrotado nas históricas eleições de 22 de Outubro, sublinhou que aceita a decisão dos sócios, que escolheram um novo rumo para o clube, sustentado no futebol, e assegura que enviou uma mensagem de parabéns a Rui Fontes na noite das eleições.