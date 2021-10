Iate de luxo 'Helios 3' ocupa atenções no Porto do Funchal

Proveniente de Gibraltar, chegou hoje de manhã ao Porto do Funchal o iate de luxo 'Helios 3'. Na ausência de escalas de navios de cruzeiro hoje, este iate de mais de 53 metros de comprimento desperta a curiosidade dos mais atentos, embora não com a magnitude de um barco com duas, três ou maiores dimensões.

Foto DR

Construído em 2012, o 'Helios 3' já se denominou 'Arianna', saiu dos estaleiros da Delta Marine, na cidade de Seattle, na costa nordeste (oceano Pacífico) dos Estados Unidos da América, tem luxo quanto baste, tanto é que foi todo renovado em 2017.

Com capacidade para receber 12 hóspedes em seis suites, um dos quais uma cabine VIP, que são servidos por 12 membros da tripulação que garantem um rácio de luxo que quem o detém pode aspirar. Diz-se que é "o maior iate do mundo com 50 metros de volume e 696,7 metros quadrados", incluindo sauna, elevador, ginásio e ar-condicionado.

Ver Galeria Fotos DR

'Helios 3' foi "construído com um casco e superestrutura composta, com convés de teca. Alimentado por motores diesel duplos Caterpillar (3512B) de 1.650 cv, viaja confortavelmente a 14 nós, atinge uma velocidade máxima de 16 nós com um alcance de até 5.000 milhas náuticas dos seus tanques de combustível de 82.900 litros a 13 nós", explica o site Yacht Charter Fleet.

Além disso, "o 'Helios 3' possui estabilizadores ancorados, proporcionando níveis de conforto excepcionais. Seus tanques de água armazenam cerca de 11.326 litros de água doce. Ele foi construído de acordo com as regras da sociedade de classificação Lloyds Register", acrescenta.

O desenho interior e o mobiliário tem influência polinésia e, pelo menos com o primeiro dono, a ideia era criar um conceito de casa em que a família, nomeadamente a mulher e a filha (cujo nascimento lhe inspirou a encomenda à Delta Marine), se sentisse confortável mesmo que a muitas milhas de terra.

Refira-se que hoje apenas o Porto do Porto Santo recebe um navio de cruzeiro, o 'Royal Clipper', um 'tall ship' de cinco mastros que tem sido utilizado neste tipo de mercado.

Com capacidade para 227 passageiros e 106 tripulantes, este navio zarpa ainda hoje para o Funchal, onde amanhã irá estar na companhia de outros dois navios de cruzeiro, o 'AIDAluna' e o 'Britannia', dois gigantes que juntamente com o 'Royal Clipper' vão seguramente captar as atenções.

Será, aliás, a primeira vez que o Porto do Funchal irá ter 3 navios em simultâneo desde a reabertura.