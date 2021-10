Bloco de Esquerda assinalou Dia Municipal da Igualdade na Madeira

O Bloco de Esquerda-Madeira (BE-M) assinalou o Dia Municipal da Igualdade com contactos junto da população.

O objectivo desta iniciativa foi "alertar as pessoas sobre as questões da Igualdade, nas várias áreas em que pode ser sentida e vivida: desde a igualdade entre géneros, à racial, ao acesso à educação, à cultura, a condições de vida e de trabalho dignos, aos direitos das crianças e dos idosos, etc.", destaca o partido em nota de imprensa.

O Bloco salienta que a pobreza é a "principal causa de desigualdade no nosso país", cenário que é "ainda mais grave" na RAM, que é "a par dos Açores, a região mais pobre do país".

"Por isso podemos agradecer ao PSD, que governa o arquipélago há quase uma década e que, com os rios de dinheiro vindos da EU, não soube - ou não quis, resolver este problema estrutural", atira o BE.

O combate à pobreza só se faz com um Estado social forte e naturalmente com vontade política, que passe das palavras bonitas e mediáticas para a execução e concretização de políticas públicas de combate a este flagelo.

Para inverter esta tendência, os bloquistas defendem o combate à precariedade laboral e à política de baixos salários e, além disso, o aumento das pensões.

Não é aceitável termos pensões mínimas de 270 euros ou mesmo uma pensão média que ronda o salário mínimo nacional, num país com um custo de vida tão elevado e todos os dias assistimos ao aumento de preços de bens essenciais.

A falta de habitação condigna foi outros dos factores promotores de desigualdade apontados pelo BE.