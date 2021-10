Já atracou no Porto do Funchal o 'Regal Princess'

Já atracou hoje no Porto do Funchal o navio 'Regal Princess' proveniente de Arrecife, com 2.800 passageiros.

O navio, que se estreou no Porto do Funchal a 26 de Outubro de 2014, parte depois para Vigo, pelas 17 horas.

Amanhã, quarta-feira, o Porto do Funchal recebe dois navios, ambos expedicionários: o 'Hanseatic Nature' e o 'Spirit of Discovery'.

Na quinta-feira, atraca neste porto o 'MSC Splendida' e na sexta-feira o 'Borealis'. Já no sábado, o Porto do Funchal recebe o 'Hanseatic Inspiration'.

O Porto do Funchal e o Porto do Porto Santo, tal como o DIÁRIO adianta na sua edição impressa desta terça-feira, irá ter uma semana com bastante movimento dadas as 10 escalas que decorrem desde o passado domingo até ao próximo sábado.

O Porto do Funchal recebe oito escalas (sete de navios diferentes e uma repetente) e o Porto do Porto Santo duas escalas (estas do mesmo navio mas em dias diferentes).