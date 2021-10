Navio 'Queen Elizabeth' permanece no Funchal agora acompanhado pelo 'Hanseatic Inspiration'

Os navios 'Queen Elizabeth' e 'Hanseatic Inspiration' estão hoje atracados no porto do Funchal, tendo a partida prevista para esta noite.

O navio de cruzeiro 'Queen Elizabeth' encontra-se desde ontem no porto madeirense, de onde chegou ontem, com um atraso em relação à hora prevista. Este foi um regresso, após quase 11 anos sem visitar a Madeira, de onde partirá rumo a Tenerife. Tem capacidade para menos de 2.100 passageiros e conta com cerca de 980 tripulantes.

'Queen Elizabeth' de regresso na companhia do 'Borealis' O navio de cruzeiro icónico (por ostentar o nome da Rainha de Inglaterra) 'Queen Elizabeth' está de regresso ao Funchal, precisamente 11 anos após a sua estreia neste porto.

Já o 'Hanseatic Inspiration' chegou esta manhã, depois de ter estado nos Açores, mais concretamente na ilha da Graciosa. Esta será uma escala mais curto do que a do seu 'companheiro' de porto, uma vez que pelas 22 horas deverá seguir também para Tenerife. Este é um navio recente, construído em 2019, com capacidade para cerca de 230 passageiros, dedica-se principalmente à realização de expedições.