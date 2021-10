Trânsito volta a estar congestionado nas habituais 'zonas críticas'

O trânsito volta a estar congestionado, esta terça-feira, nomeadamente em algumas zonas da via rápida. Existe uma longa fila da carros desde o Caniço até ao Jardim Botânico, algo que tem vindo a ser habitual durante a semana. O mesmo acontece no sentido ascendente (Câmara de Lobos - Funchal), nomeadamente junto a Santa Rita.

Também junto à Escola Horácio Bento de Gouveia, o trânsito apresenta alguma lentidão em direcção ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Mais perto do centro do Funchal, e também nas zonas mais críticas durante a semana, volta a haver 'problemas' na Avenida do Mar, assim como junto ao teleférico e na Rua Brigadeiro Oudinot. Situação idêntica aquela que se verifica na descida da Rua Silvestre Quintino de Freitas, junto ao Campo da Barca, e na Rua Visconde Anadia.