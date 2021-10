'MSC Splendida' acaba de chegar ao Porto do Funchal

Uma hora antes do que estava previsto, aí está mais um gigante dos mares no Porto do Funchal. Acaba de atracar o navio de cruzeiro 'MSC Splendida', que vem abrilhantar o dia com alguns milhares de turistas e tripulantes que não deixarão de vir a terra.

O navio tem capacidade para 3.900 passageiros e 1.313 tripulantes,. embora não venha com a totalidade da sua ocupação, é certo que os seus 333 metros de comprimento ocupam um bom espaço no cais da Pontinha.

A viajar desde 4 de Julho de 2009, o navio que a companhia MSC Crociere colocou nesta retoma dos navios de cruzeiro nesta rota, chegou de Tenerife e vai para Málaga pelas 17 horas.

Contudo, nesta sua escala irá deixar em terra 330 pessoas que desembarcam e recebe a bordo 124 a embarcar para um cruzeiro, na sua maioria madeirenses, como damos conta na última página do DIÁRIO desta quinta-feira.